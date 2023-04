Isola dei Famosi 2023 | malore per Helena Prestes | “Delirava ed è diventata viola”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo suor Cristina Scuccia, che nella prima notte all’deiè stata male per la paura del buio, la notte scorsa è toccato alla modella. I naufraghi che le stavano vicino, infatti, hanno vissuto attimi di panico per unimprovviso e inspiegabile che ha corpito la. Come riportato dal portale Biccy,si sarebbe sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo.deiperUna sorta di intossicazione alimentare, insomma, che ha portato a sintomi allarmanti. Ad accorgersi per prima deldi ...