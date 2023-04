Isola 2023 | Cristina Scuccia rivela i momenti più traumatici dopo il debutto a The Voice

(Di venerdì 21 aprile 2023), attualmente in gara all’dei Famosi, si confida con Corinne Cléry e racconta nel dettaglio l’esperienza traumatica che ha vissutoila TheItaly. L’ex suora decide di aprirsi con la stessa concorrente che la notte scorsa l’aveva soccorsa durante un crollo emotivo e le svela alcuni dettagli del suo passato. La toccante confessione della naufraga racconta di un periodo difficile della sua vita, iniziato pocola partecipazione al celebre talent show: “Ho perso la fiducia nelle persone, nascondevo i microfoni e poi trovavo le mie parole sui giornali, qui cerco sincerità”, racconta. La concorrente si sofferma anche su alcuni degli episodi più spiacevoli vissutiil ...

Conosciamo meglio Alvin: il conduttore televisivo e radiofonico Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, nasce a Rho, in provincia di ...L'ultimo a parlare è stato proprio il 20enne, che a Vanity Fair ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto quella sera: "Appena è partita L'delle rose , ho sentito un rumore, così ho tolto la ...Il cantante, vincitore uscente di Sanremo , si stava esibendo nel suo ultimo singolo 'L'delle ... alias Blanco, durante il festival di Sanremodi cui Amadeus era conduttore e direttore ...

Isola dei Famosi 2023 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 aprile, seconda puntata SuperGuidaTV

Cristina Scuccia ha parlato della possibilità di avere dei figli in futuro. Cosa ha detto sulla maternità all'Isola dei famosi ...Dal 29 aprile al 7 maggio la Sala San Luigi propone in programmazione "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, in Concorso alla 79a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia (2023, premio miglio ...