Isola 17 | malessere nella notte per una naufraga | “Ha vomitato | delirava”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non sembrerebbe essere nata sotto una buona stella questa edizione de L’dei Famosi per alcuni naufraghi sbarcati in Honduras nemmeno una settimana fa. Dopo il provvedimento disciplinare alla Tribù delle coppie, colpevoli di aver chiesto aiuto alle altre Tribù per accendere il fuoco, due naufraghe sono state male. Qualchefa a passare delle notti complicate è stata Cristina Scuccia. L’ex vincitrice di The Voice ha passato unada incubo, dove ogni minimo rumore la faceva sussultare per le paura. Nelle scorse ore invece si è sentita male Helena Prestes. L’ex volto di Pechino Express, dove ha partecipato insieme alla vincitrice del Gf Vip 7 Nikita Pelizon, ha iniziato a vomitare e a delirare. A dare l’allarme agli altri naufraghi de L’dei Famosi è stata Corinne Clery. Ecco le sue parole riportate ...