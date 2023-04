Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 21 04 23

Leggi anche La rivelazione di Pupo su Alfonso Signorini A farle eco Antonella Fiordelisi che, come riporta, si è lasciata andare a un duro sfogo circa la sua esperienza nel reality show ...Intervistato dal settimanale Chi, come riporta, Andrea si è raccontato parlando di questa nuova e incredibile avventura nel programma : Leggi anche La rivelazione di Martina Colombari su ...Parlando in generale del suo ritorno alla vita di tutti i giorni Nikita, come riporta testualmente il sito '', ammette di averci messo un po' di tempo prima di abituarsi: ' Speravo in ...

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/04/23 Isa e Chia

Nel daytime dell‘Isola andato in onda nel pomeriggio Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, ha avuto modo di ripercorrere quella che è stata la sua esperienza dopo aver vinto The Voice of Italy. Nello ...Alle 21.40, su Canale 5, la prima puntata della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio nel ruolo di ...