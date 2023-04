Iron Lung | il videogioco horror diventa un film diretto dalla star di YouTube Markiplier | ecco il teaser

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilintitolatodiventerà unscritto,e interpretato da, una dellepiù conosciute di. Ildiventerà unche sarà, scritto e interpretato dall'imprenditore. Il progettosarà auto-finanziato dal content creator in collaborazione con i produttori Will Hyde e Jeff Gierrero. IlL'adattamento diavrà come protagonista, oltre a, anche Caroline Rose Kaplan (The Plot Against ...