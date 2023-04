Io sono un alevita Sfida a Erdo?an e a un altro tabù

(Di venerdì 21 aprile 2023) K?l?çdaro?lu, l’avversario del presidente per le elezioni del 14 maggio, si rivolge ai giovani e rivendica la sua identità in un paese in cui si può essere solo sunniti. Diritti alle minoranze e dettagli sulla magnifica eterodossia

È rimasta famosa la risposta che una volta diede ad un giornalista che insisteva a interrogarlo su tale tema: ", e allora". Alcuni osservatori sostengono che tale origine può frenare l'......rk); appartenere alla comunità, se non una setta, certamente una minoranza privilegiata ... In talune elezioni i voti kurdi per l' Akpammontati a sei milioni. Gli analisti valutano se la ......accettiamo l'uso della magistratura come un bastone sulla politica' ha ribadito il politico... essel'elemento più importante della società' ha sottolineato Klcdarolu. Ovviamente tutti d'...

Io sono un alevita. Sfida a Erdogan e a un altro tabù L'HuffPost

Kiliçdaroglu, l’avversario del presidente per le elezioni del 14 maggio, si rivolge ai giovani e rivendica la sua identità in un paese in cui si può essere ...Presentate le liste per le elezioni del 14 maggio, le più importanti della storia repubblicana: Erdogan o Kiliçdaroglu, in una competizione che vede tutti (o ...