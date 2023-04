Io e mio fratello | la recensione | una brava Denise Tantucci per una commedia equilibrata

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi Io e mio: il solito equivoco, un buon cast, una giusta naturalezza. Pochi guizzi, ma visione rilassata (e intelligente) per ladiretta da Luca Lucini. In streaming su Prime Video. Il peso delle aspettative, il ritorno a casa, e il ricordo che invade il presente. Tra doveri emozionali e doveri famigliari. In mezzo c'è l'intreccio. L'intreccio classico della più classicaagrodolce che, per inflessioni e tendenze, oggi chiameremo dramedy. Mai troppo melenso, mai troppo esagerato, mai troppo divertente. Anzi, riassumiamo: mai troppo sbilanciato, in un senso o nell'altro. E poi l'onestà - lodevole - di abbracciare un nuovo (ma ormai assodato) mondo e modo distributivo. Mentre il grande schermo rimbalza (quasi) il linguaggio della, è il divano la comfort ...