Io | cavallo di razza Cosa deve farmi un uomo | Claudia Gerini oltre la censura

(Di venerdì 21 aprile 2023)si confessa. Premettendo di inseguire sempre la libertà, l'attrice ricorda di essere "una donna separata con due figlie adolescenti e un bel lavoro che amo: sono io il capofamiglia e sono liberissima. Ovvio che c'è un costo materiale ed emotivo. Anche se i papà delle mie due ragazze sono molto presenti, a gestire la quotidianità sono sola. Mica è facile. Per fortuna ho avuto sempre accanto mia madre che mi 'sostituiva' quando partivo: grazie a lei non ho mai lasciato le bambine da sole con la tata". Prima delle due figlie nella sua lunga carriera non sono mancati diversi flirt. Tra questi quello con Carlo Verdone, poi naufragato. "Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa ...

Sul suo libro, in uscita il 2 maggio: 'Io sono come undi, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza. Ho usato ...... che cioè esista una stirpe italica , o in genere unabianca, che vanno difese dal tentativo, non si capisce bene di chi, operare addirittura una "sostituzione etnica". Vecchiodi ......perché il primo incrocio fra un asino di Martina Franca ed un esemplare femminile di... Quel saggio (immagine a sinistra) venne ripreso anche da Luca Pastore, allevatore ed esperto di, in ...

Velocità massima del cavallo: ecco qual è Sisal.it

Doppia presentazione del progetto “Cavalli in Villa”, nella sede istituzionale della Camera dei Deputati, grazie all’On. Gardini che sottolinea che “le Ville venete sono un patrimonio da valorizzare” ...Roma, 21 apr. (askanews) - Cavalli in Villa 2023 debutterà il 29-30 aprile a Lonigo (Vicenza), portando gli sport equestri all'interno delle più belle dimore storiche del Veneto con concorsi e dimostr ...