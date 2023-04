Invitalia | Padiglione Italia “Expo 2025” | scadenza prorogata al 15 maggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Commissariato generale di sezione per la partecipazionena adOsaka ed, raccogliendo alcune richieste in tal senso pervenute dagli operatori economici interessati, nonché gli auspici formulati dagli Organizzatori diOsaka anche in considerazione di una auspicata evoluzione positiva del contesto degli approvvigionamenti di materiale, hanno prorogato il termine per il ricevimento delle offerte della procedura per la Progettazione e Costruzione delal 152023, ore 15.00. I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 52023, esclusivamente mediante la Piattaforma telematica, nell’apposita area ‘Messaggi’. Le offerte verranno aperte ...

Il Padiglione, con le sue installazioni interattive, dovrà essere quindi pensato come un'esperienza d'asta di 16.250.000 euro e un valore massimo di 24.000.000 euro è stata indetta da Invitalia quale Centrale di committenza. 11/04/2023 - Progettazione, costruzione, manutenzione e smantellamento del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. È l'oggetto della gara da 16 milioni di euro bandita da Invitalia in vista della prossima Esposizione Universale (Expo) che si aprirà il 13 aprile 2025 in Giappone.

Esattamente tra due anni, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, Osaka aprirà le porte del Giappone al mondo, in vista dell’Esposizione Universale. A novembre prossimo, quando il Bureau international des E ...È stata lanciata il 5 aprile la procedura di gara internazionale per la progettazione e la costruzione del Padiglione italiano che sorgerà nel sito di Expo 2025 Osaka, che si aprirà in Giappone il 13 ...