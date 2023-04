Investito mentre torna a casa in bici | morto 21enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Stavando adopo una dura giornata di lavoro, il ragazzo che ieri sera, intorno alle ore 21:00, è statoe ucciso da un’auto sulla via Flacca, all’altezza di Fondi. Per il ragazzo, di nazionalità indiana, non c’è stato scampo. Travolto da un 60enne Il giovane, Sukhpreet Singh, è stato travolto da un’auto che percorreva via Flacca. Alla guida un uomo di Formia di 60 anni. L’investimento è avvenuto all’altezza del chilometro 110. Ilstava pedalando in direzione Sperlonga quando ad un tratto è statodalla vettura, che lo ha fatto sbalzare di alcuni metri in avanti. L’impatto è stato molto violento, tanto che i soccorsi non sono purtroppo serviti a nulla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso del ragazzo. ...