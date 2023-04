Investire in BTP Short in asta | caratteristiche e rendimenti

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 21 aprile 2023)in BTPin: ecco quali sono ledei titoli di debito e quali sono i. Facciamo chiarezza. Gli investimenti in BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono fra gli strumenti finanziari sicuri. Prima diin titoli di debito è necessario tenere in debita considerazione lee idell’investimento. Il rendimento dipende da differenti fattori, tra cui: la capacità dell’investitore di detenere l’investimento e la capacità di ripagare il capitale da parte dello Stato. Come anticipato dal Tesoro il programma delle aste titoli obbligazionari (BTP e BOT) è davvero ricco e promettente. Il Governo punta a ridurre il deficit ed il disavanzo, rifinanziando il Paese e soddisfacendo le esigenze ...