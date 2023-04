Inter | Thohir | «Nei miei anni ho portato la stabilità finanziaria»

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’ex presidente nerazzurro Erickha parlato della sua vecchia esperienza all’: ecco le sue dichiarazionivistato dai microfoni Idntimes.com, l’ex presidente dell’Erickha parlato così del momento del club nerazzurro. LE PAROLE – «Sono molto contento per questo traguardo, sono sono stato all’per cinque-seidandoal club. Il fatto di avere due semifinaliste in Champions è qualcosa di straordinario per la Serie A, che hatre formazioni nelle prime otto d’Europa. Ora c’è la garanzia di avere un’italiana in finale che sfiderà una tra Manchester City e Real Madrid».

