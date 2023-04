Inter | respinto il ricorso sulla squalifica di Lukaku | salterà il ritorno contro la Juventus

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Corte sportiva d’Appello haildell’di un turno comminata a Romeluin seguito all’espulsionelanell’andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno ritenuto di dover presentare reclamoquesto provvedimento del giudice sportivo in quanto la seconda ammonizione per il belga, che ha provocato dunque il rosso, sarebbe arrivata in modo errato per un’esultanza già proposta dall’attaccante con la Nazionale e comunque risposta del giocatore a degli insulti razzisti piovuti dagli spalti dell’Allianz Stadium. Niente da fare però, l’espulsione in campo non può non portare ad almeno un turno di stop. La curva della Juve, invece, precedentemente chiusa per i cori ...

Niente Juve per Lukaku. La Corte sportiva d'Appello ha infattiil ricorso dell'sulla squalifica dopo l'espulsione contro i bianconeri nell'andata della semifinale di Coppa Italia.La Corte sportiva d'Appello hail ricorso dell'sulla squalifica di Romelu Lukaku, espulso per doppia ammonizione a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva della Juventus in occasione della rete dell'1 - 1 ......sul ricorso dell'contro la squalifica di Lukaku in Coppa ItaliaNiente da fare per l'. ... il ricorso è stato. Simone Inzaghi non avrà quindi a disposizione Lukaku mercoledì sera a ...

Inter, respinto il ricorso contro la squalifica di Lukaku: niente Juventus - Sportmediaset Sport Mediaset

La Corte Sportiva d'Appello Federale ha emesso il suo giudizio sul ricorso dell'Inter contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia ...La Corte sportiva d'Appello non ha annullato la squalifica inflitta all'attaccante belga, che non sarà quindi a disposizione di Inzaghi valida per il ritorno delle semifinali ...