Inter-Juventus U19 | pagelle | Owusu la decide | Carboni illumina

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)di Primavera 1 termina 1-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Il migliore in campo ècheil match. Bene anche Valentin, che in un’ora di giocosulla trequarti NIKOLAOS BOTIS 6 – Praticamente inoperoso.U19,– LA DIFESA ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Rientrato dall’infortunio in un ruolo non suo, svolge una buona guardia in difesa. Esce per infortunio. Dal 82? ANDREA PELAMATTI SV SHERIFF KASSAMA 6 – Guida la difesa e sembra in ripresa rispetto alle ultime uscite. SAMO MATJAZ 5,5 – Alcuni errori in uscita sporcano una prestazione sufficiente. MATTIA ZANOTTI 5,5 – Nel finale appare nervoso e rischia l’espulsione.U19, ...