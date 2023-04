(Di venerdì 21 aprile 2023) 39 presenze in stagione, solo 13 da titolare. È facile fare il calcolo dello spazio che Robinè riuscito ad avere in questa...

Inter, il Wolfsburg ci riprova per Gosens | Mercato Calciomercato.com

39 presenze in stagione, solo 13 da titolare. È facile fare il calcolo dello spazio che Robin Gosens è riuscito ad avere in questa stagione con la maglia dell'Inter: un terzo delle partite le ha gioca ...L'Inter, in vista della prossima sessione di calciomercato, potrebbe cedere Robin Gosens: interesse dalla Bundesliga ...