Inter-Benfica porta un insegnamento | il pari finale fa da monito

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)un. Ilè un segnale da cogliere per la squadra, che non può permettersi di abbassare la tensione. Nemmeno per dieci minuti. GARA SIMBOLICA –è una gara con un valore simbolico. Al di là del passaggio in semi, la squadra infatti deve trarre unda quanto successo nella partita. In particolare negli ultimi minuti. Il risultatonon va sottovalutato. Per quanto ilnon abbia compromesso la qualificazione è un risultato che lascia un messaggio.DA VALUTARE – Andata sopra 3-1 praticamente all’ottantesimo, l’ha dato per chiusa la partita. In modo comprensibile ...