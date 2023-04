(Di venerdì 21 aprile 2023) Le Nazioni Unite lanciano un appello per una tregua in Sudan, la caduta accidentale di una bomba causa un’esplosione nella città russa di Belgorod, il missile Starship dell’azienda SpaceX esplode pochi minuti dopo il decollo. Leggi

... agli inquirenti ha reso una parziale confession e e attualmente è detenutacarcere femminile ...le indagini si concentrato su un tubicino di gomma per aerosol trovato per terra in casa ...Che accadrà nelle prossime settimane Cose nuove in arrivo:mi godo l'uscita dell'album poi ... Marco Ligabue con 'Metaverso con te' racconta che l'amore carnale nell'era virtuale potrebbe ..., si disputa oggi a Itajaí la In Port Race. Partenza alle 14.10 ora locale in Brasile (le 19. ma la classifica è comunque rilevante: è il meccanismo di spareggiotabellone generale della ...

Intanto nel mondo Internazionale

I giorni di Lukaku: l’Inter crede nel suo apporto Lukaku è uno dei giocatori su cui l’Inter punta di più per questo sprint finale. Nulla è ancora scritto. Ma intanto il belga deve ingranare subito. E ...Le Nazioni Unite lanciano un appello per una tregua in Sudan, la caduta accidentale di una bomba causa un’esplosione nella città russa di Belgorod, il missile Starship dell’azienda SpaceX esplode poch ...