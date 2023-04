Inseparabili | intervista a Rachel Weisz e Alice Birch

Dal 21 aprile su Primevideo arriva- Dead Ringers, la serie che l'attrice premio Oscar Rachel Weisz ha realizzato ... L'di Chiara UgoliniMontaggio di Matteo ...In un'rilasciata a Vogue, Rachel Weisz ha dichiarato che guardare per la prima voltadi Cronenberg è un'esperienza che non dimenticherà mai: " È impresso nella mia mente. Mi è ...... diventando quasi da subito. Galeotto fu proprio il TG1, dato che sembra che i due si ...avrebbe invitato la Cardinaletti ad un suo concerto di novembre per ringraziarla dell', e ...

Scordato: la nostra intervista a Rocco Papaleo e Giorgia ... ComingSoon.it

Sembrano non esserci più dubbi ormai: la nuova fidanzata di Cesare Cremonini è la giornalista Giorgia Cardinaletti. A darne notizia è il settimanale "Chi", ...Rachel Weisz si fa in due in Dead Ringers, la serie reboot del film di Cronenberg Inseparabili, in streaming su Amazon Prime Video da oggi 21 aprile 2023.