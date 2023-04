Inseparabili - Dead Ringers è un' opera d' arte per stomaci forti

È in streaming da oggi su Prime Video , con tutti e 6 gli episodi che la compongono,(in originaleRingers ), la miniserie che aggiorna la provocante e provocatoria storia già raccontata da David Cronenberg nell'omonimo film thriller del 1988. Si tratta di una ...Dichiara così Rachel Weisz , parlando diRingers , la serie disponibile su Prime Video in cui interpreta due gemelle, esattamente come accadeva nel thriller di David Cronenberg ...La recensione diRingers), la serie che propone una rilettura del film di David Cronenberg ci avrà ...

Inseparabili - Dead Ringers, su Prime Video in streaming da oggi Movieplayer

Il remake del cult omonimo di David Cronenberg su Prime Video è un body horror dalle forti istanze filosofiche selvaggiamente divertente e perturbante. E con una Rachel Weisz da Oscar ...Rachel Weisz veste il doppio ruolo delle gemelle ginecologhe Elliot e Beverly Mantle nella miniserie che reinterpreta il film del 1988 con Jeremy Irons.