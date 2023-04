Inseparabili | dal 21 aprile su Prime Video

Nel 1988 David Cronenberg raccontò in un film diventato cult,, la storia in parte vera di due fratelli gemelli ginecologi trattaromanzo di Bari Wood e Jack Geasland , ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a New York a metà degli anni ...21 aprile su Primevideo arriva- Dead Ringers, la serie che l'attrice premio Oscar Rachel Weisz ha realizzato affrontando la sfida di incarnare il ruolo che fu di Jeremy Irons nel ......su due gemelle pericolosamente co - dipendenti e ossessionate l'una dall'altra ' così la produttrice Alice Birch ( Succession ) ha definito" Dead Ringers , la serie body horror21 ...

Il remake del cult omonimo di David Cronenberg su Prime Video è un body horror dalle forti istanze filosofiche selvaggiamente divertente e perturbante. E con una Rachel Weisz da Oscar ...