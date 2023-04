Ingannava i clienti e truffava il fisco | il bluff della maga milionaria | denunciata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con le sue apparizioni televisive nelle tv locali era diventata un volto familiare in tutta la provincia di Varese, accrescendo la sua popolarità e carpendo la fiducia di decine di persone che a lei si rivolgevano per avere predetto il futuro o tolto il malocchio. Il tutto in cambio di denaro. Somme ingenti intascate senza pagare un euro d'imposta, secondo gli investigatori che oltre all'evasione fiscale contestano alla donna almeno un caso di truffa. Per lei è scattato un sequestro di beni del valore di 900mila euro eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Varese ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiestaProcura al termine di un'indagine per reati tributari e di truffa. La, attiva su tutto il territorio nazionale, ma residente nella provincia di Varese, proponeva la sua ...