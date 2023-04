Infortunio Bremer | le condizioni del difensore della Juve verso il Napoli

(Di venerdì 21 aprile 2023), ledelbrasilianoil match che vedrà laimpegnata contro ilGleisonè uscito dolorante dal match di ieri contro lo Sporting per un problema muscolare, tenendo così in apprensione lantusi prossimi impegni. Come scriventusnews24, l’allarme è però rientrato questa mattina, dato che ilbrasiliano non si è sottoposto ad esami al J Medical e ha lavorato alla Continassa nella seduta di scarico. Le suenon sono fonte di preoccupazioneil match con il

Presentazione del match QUI JUVENTUS - Out Kajo Jorge, Kean e. Allegri dovrebbe affidarsi al ... QUI NAPOLI " Assenti perMario Rui, Rrhamani, Politano e Simeone. Spalletti dovrebbe ...Juventus, l'ex granata era stato costretto ad abbandonare il campo nella notte di Lisbona per un problema muscolare., forse uno degli elementi più continui in questa stagione della Juventus, che ha già trovato nel roccioso difensore brasiliano la sua certezza: solidità come pochi altri, nonché titolare ...6,5: si comporta molto bene come al solito, sino al suo. Speriamo non sia nulla di grave, perché in caso sarebbe una grave assenza per il doppio scontro con il Sevilla. ( dal 73' ...

Sporting-Juve, Bremer esce per infortunio: le condizioni Tuttosport

Inter Juve Primavera, espulso Montero: il motivo del rosso all’allenatore bianconero nei minuti finali della partita I minuti finali di Inter Juve Primavera, sfida vinta dai nerazzurri per 1-0, sono s ...Ieri si è fermato Bremer in casa Juventus, dai primi accertamenti risulta che non ha niente di grave e che non preoccupa. Rimane da capire se col Napoli ci sarà oppure se sarà preservato per evitare r ...