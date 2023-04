(Di venerdì 21 aprile 2023) Chieti, 21 apr. - (Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro all'azienda ex Molino Alimonti, ora del gruppo Casillo, ad(Ch). Un, 49 anni, originario di Atessa (Ch), oggi è rimasto schiacciato contro la cabina del suo mezzo pesante, dopo aver caricato la farina, stava cercando dire ilalla motrice. Non c'è riuscito e illo ha schiacciato contro la cabina. La lieve pendenza o i freni di sicurezza non inseriti avrebbero causato la tragedia. Inutile l'intervento del 118, con l'elicottero che si era levato in volo da Pescara. Vano ogni tentativo di soccorso: il decesso è stato quasi immediato. Indagano i carabinieri di(Ch).

è inarrestabile e chiude i conti. Ora si torna in campo il 12 con Bari. Il ritorno si ... Glihanno certamente influito, ma non dobbiamo nasconderci dietro gli alibi e le ......blu del campionato di Serie A3 maschile lo scontro diretto di domenica prossima in casa dell'... Scelte forzate per Waldo Kantor che deve fare i conti con glidei due laterali, Piervito ......scontro diretto di domenica prossima in casa dell'in quella che sarà l'ultima giornata della regular season. PRIMO SET Scelte forzate per Waldo Kantor che deve fare i conti con gli...

Infortuni: Ortona, camionista muore mentre aggancia rimorchio La ... La Nuova Sardegna

Chieti, 21 apr. – (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro all’azienda ex Molino Alimonti, ora del gruppo Casillo, ad Ortona (Ch). Un camionista, 49 anni, originario di Atessa (Ch), oggi è rimasto s ...