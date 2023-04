(Di venerdì 21 aprile 2023) Tonnellate di cemento e metallo crollano sbriciolandosi sulla testa dei lavoratori che preparanoper noi occidentali. Fragile come un castello di sabbia, gli otto piani dela Dacca in, vengono giù nonostante fosse stato da giorni dichiarato pericolante e quindi inagibile, indignando tutto il mondo. Muoiono almeno 1.132 persone, perlopiù donne insieme a un certo numero di bambini che si trovavano negli asili nido all’interno dell’edificio, e ne rimangono ferite oltre 2.500. Era il 24 aprile 2013 e sono trascorsi dieci anni da quel disastro, il peggiore nella storia dell’industria tessile. Il palazzo viene giù per un cedimento strutturale perché costruito su uno stagno pieno e con materiali scadenti. L’edificio era inoltre stato progettato per negozi e uffici, ma non per fabbriche perché la ...

La richiesta arriva a seguito del lavoro didi Andrea Palladino, pubblicato suÈ previsto per oggi alle 12 alla Fnsi di Roma la conferenza stampa sulla richiesta da parte della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Usigrai e ...Da documenti visionati da "" si apprende che il 13 luglio del 1990, negli uffici di Forte ... giunti a Palermo per una rogatoria sul riciclaggio dell'"Pizza connection". I giudici hanno ......con me che questi elementi dovrebbero costituire i pilastri di qualsiasi giornalismo d', ... pubblicata nell'ultima edizione della rivista(The Post International) per realizzare un ...

Inchiesta TPI – Bangladesh, Mai più Rana Plaza: ecco chi cuce i tuoi vestiti TPI

Tonnellate di cemento e metallo crollano sbriciolandosi sulla testa dei lavoratori che preparano vestiti per noi occidentali. Fragile come un castello di sabbia, gli otto piani del Rana Plaza a Dacca ...La Juventus riottiene i 15 punti di penalizzazione in attesa di una nuova determinazione della sanzione: è la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, chi ...