Incentivi di Sea alle compagnie aeree che utilizzano biocarburante

(Di venerdì 21 aprile 2023) La società di gestione degli aeroporti di Milano stanzia 450mila euro per i vettori che si riforniscono di Saf-Sustainable Aviation Fuel a Malpensa e Linate nel 2023. Armando Brunini: "La decarbonizzazione del settore aereo è essere un gioco di squadra in cui gli aeroporti come i nostri, che già lavorando sulle proprie infrastrutture, devono fare fare un passo in più stimolando e facilitando altri operatori. La risposta che ci è arrivata è positiva e l’iniziativa verrà replicata anche nel 2024”

