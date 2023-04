Sono due ragazzini di sedici anni gli autori dell'divampato lo scorso 17 marzo aTrissino di Meledo di Sarego (Vicenza) opera di Andrea Palladio risalente al 1500 e patrimonio dell'Unesco. Ad essere interessata dal rogo la barchessa e ...... già sul posto, a seguito dell'che, nel tardo pomeriggio, aveva interessato parte di una delle due "barchesse", di"Trissino", opera risalente alla seconda metà del 1500, su progetto ...Prende fuoco casa, forse per un corto circuito elettrico e il proprietario è costretto a scappare. Questo quanto avvenuto in via Cesare Battisti a Ladispoli martedì.

Incendio a villa palladiana, denunciati due minori - Cronaca Agenzia ANSA

Sono due ragazzini di sedici anni gli autori dell'incendio divampato lo scorso 17 marzo a Villa Trissino di Meledo di Sarego (Vicenza) opera di Andrea Palladio risalente al 1500 e patrimonio dell'Unes ...Un grosso incendio è scoppiato ieri sera nei pressi del villaggio Arboriamar di Sorso. Le fiamme si sono levate altissime.