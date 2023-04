Incapaci! Ditemi che cosa avete fatto! | Sallusti annienta la piddina | la brutale verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) "È un problema che non si risolve in 5-6 mesi, è un problema enorme": Alessandro, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della questione migranti. E rivolgendosi alla deputata del Pd Simona Bonafè, pure lei ospite della trasmissione, ha aggiunto: "Io quando sento i discorsi della sinistra dico, scusate voigovernato il Paese negli ultimi 13 anni, che diavolofatto? Questo è il risultato!". "Il caos non è figlio della Meloni - ha sottolineato il direttore di Libero -. La sinistra era al governo e il risultato è il filmato che abbiamo appena visto con le file di migranti fuori dalle Questure italiane. Quindi cominciamo a dire che voi non siete stati capaci di risolvere il problema, adesso qualcun altro ci sta provando. La sinistra non ci è riuscita in 13 anni... Io non dico che la ...