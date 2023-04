In Ue l’informazione ambientale è per chiunque la richieda Ma una nostra sentenza dice altro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) La pubblicità delle informazioni che riguardano il nostro ambiente è, ovviamente, un essenziale presupposto per ogni azione di tutela. Ed è per questo che, giustamente, l’Unione Europea sin dal 2003 ha disposto che “gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibiledetenuta da essi o per loro conto ane faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. E conseguentemente, le nostre leggi successive, e in particolare il nostro Testo unicodel 2006, hanno ribadito che, salvo alcune (poche) eccezioni, “, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni ...