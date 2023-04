Ieri, i contatti diplomatici si erano intensificati: il generale Abdel Fattah al - Burhane, capo dell'esercito e capo de facto deldal putsch del 2021, aveva annunciato di essere stato ...Da quasi una settimana per le strade di Khartoum si. Da una parte l'esercito regolare (SAF), dall'altra le Forze di supporto Rapido (RSF). Nel mezzo i più colpiti: i civili. Cosa sta succedendo Ne parliamo con Irene Panozzo, già political ......strada per strada. E' barricata da sabato in una scuola di Khartoum Katharina von Schroeder, direttrice ad interim delle campagne di comunicazione e dei media di Save the Children in. ...

In Sudan si combatte anche durante la festa di fine Ramadan - Africa Agenzia ANSA

In Sudan non si fermano gli scontri. Esplosioni e colpi di arma da fuoco si sono uditi a Khartoum nelle prime ore del primo giorno della ricorrenza di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan e per l ...Esplosioni e colpi di arma da fuoco si sono uditi a Khartoum nelle prime ore del primo giorno della ricorrerenza di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan e per la quale le Nazioni Unite avevano sp ...