In ricordo di Sara Di Pietrantonio | nel giorno del suo compleanno

(Di venerdì 21 aprile 2023) Era domenica mattina presto, la sera avevamo organizzato la festa diper le bambine e si era fatto tardi, ma dovevamo alzarci per andare ad una comunione fuori Roma sull’Aurelia. Scendo in sog, accendo la tv su Sky TG24 come sempre, mi faccio il caffè, mi metto sul divano e trovo questa ultim'ora...Non si sapeva molto al momento, ma non stavo seguendo la tv, dovevamo svegliare le bambine, prepararle e uscire. Sarà passata un’ora, lascio il telefono in macchina, senza suoneria, “è domenica, è presto, quando arrivo la metto”…Ci mettiamo in macchina e partiamo. Strada facendo noto che il telefono è illuminato, sono due telefonate perseMia sorella e Max, un amico collega del tg. Vorranno sapere se sono piaciuti i regali alle bambine, penso... Arriviamo al luogo della cerimonia, squilla il telefono È mia sorella. Piange“E’ successa una cosa ...

"Torneo Ravano è sinonimo di sport, valori e crescita per migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi genovesi e non solo, che hanno uncollegato a questo evento unico a livello nazionale ...... la spugna gialla più amata e protagonista dell'omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon, il brand di Paramount per bambini e ragazzi, con cui sarà possibile scattare una fotoed ..." Torneo Ravano è sinonimo di sport, valori e crescita per migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi genovesi e non solo, che hanno uncollegato a questo evento unico a livello ...

Cerimonia in ricordo di Massimo Vischi QUIuniud

Iscrizione avvenuta con successo. Un'altra notte in ospedale per Ciro Immobile, per stare vicino alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta insieme alla sorella Giorgia e all'attacca ...Il dolore e la difficoltà di accettare la tragedia e quel "mi mancherai Tituz": lettera di Sara Bonifacio a Julia Ituma ...