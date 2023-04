In Italia si fanno pochi figli? Mancano reddito e servizi Le donne devono poter lavorare di più e meglio

Oggi i consultoriquesto lavoro È la maternità la grande ferita del nostro tempo perché è '... Basterà una politica più attenta alla vita a far uscire l'dall'inferno demografico Le leggi ...'Insiamo restii alla satira', spiega sempre al Fatto Emilio Giannelli , storico vignettista del Corriere . Non solo, molti quotidiani dimostrano (ofinta) di non aver capito nemmeno la ...Un mese di eventi in cui saranno coinvolte numerose compagnie provenienti da tutta. Si ... Sono storie che si raccontano su due piani storici differenti maparte della stessa storia. La ...

I borghi più belli d'Italia fanno rete per un turismo slow - ViaggiArt Agenzia ANSA

Un busto in terracotta, realizzato dall'artista Giuseppe Antonello Leone tra il 1949 e il 1950, un quadro dell'artista materano Luigi Guerricchio, una serie di dieci fotocollage del fotografo e grafic ...Siccità in Italia Carenza d'acqua nel Lago di Garda: un esperto riconosce il segnale di avvertimento Aggiornato: 21/04/2023, 18:21 | Tempo di lettura: 3 ...