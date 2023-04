(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilsfrutterà le sue grandi riserve di, un metallo fondamentale per le industrie tecnologiche di punta, inclusa quella delle batterie per veicoli e medicinali, con un partenariato "virtuoso" ...

... la zona da cui principalmente si estrae il litio in, la cui produzione rappresenta il 30% del mercato mondiale. Il paese sudamericano è il secondo produttore al mondo dopo l'Australia e Boric ...... come la Minerals Security, la Sustainable Critical Minerals Alliance e il club sulle ...attività minerarie in Paesi emergenti o politicamente inaffidabili " il litio in Sud America tra,..."Faremo tutto ciò che è in nostro potere per condannare ile i cileni alla massima privazione ...più comune dei riformatori è abbandonare le ambizioni progressiste e perseguirecon i ...

In Cile partnership pubblico-privato per l'estrazione del litio Agenzia askanews

Santiago del Cile, 21 apr. (askanews) - Il Cile sfrutterà le sue grandi riserve di litio, un metallo fondamentale per le industrie tecnologiche di punta, inclusa quella delle batterie per veicoli e me ...