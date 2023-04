“…in bici per la libertà” |  Fiumicino celebra il 25 aprile

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fiumicino – “Dovunque è morto un italiano per riscattare lae la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione”: le parole di Piero Calamandrei fanno da sfondo a “…inper la”, iniziativa organizzata e promossa dalla Sezione Anpi Fiumicino – Lidia De Angelis e Salvo D’Acquisto. La Sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Fiumicinoil 25con tutta la cittadinanza: la Festa della Liberazione sarà al centro della ‘clettata’ che partirà martedì alle ore 16.30 da Villa Guglielmi (Isola Sacra / Fiumicino) e che si concluderà a Piazza Grassi intorno alle 18.00. Nell’ambito dell’iniziativa – sempre in Piazza Grassi – sarà previsto un intrattenimento musicale a cura di Dino One Man Band. “Partecipate ...

