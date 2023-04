(Di venerdì 21 aprile 2023) “Abbiamo 750 ceste di cibo, ognuna è sufficiente per una famiglia di sei persone”; “se avete bisogno di acqua contattateci a questo numero”; “attenzione, i miliziani ribelli hanno fatto irruzione nella zona industriale”. Questi sono alcuni dei tanti messaggi che circolano sui social:esi che aiutano altriesi, la solidarietà di chi si trova da un giorno all’altro barricato in casa, terrorizzato, e costruisce una rete di aiuto e sostegno – ennesima dimostrazione di quanto sia vivace e attiva la società civile delesclusa con la forza dai golpisti al potere. Questa solidarietà di piccoli gesti risulta ancora più straziante se la si scopre mentre si moltiplicano le immagini del terrore scatenato dai “miliziani ribelli”, o “gli psicopatici”, cioè le Rapid support forces (Rsf) guidate da Mohamed Hamdan Dagalo detto Hemedti, ...

Impuniti e senza legge. Il legame tra i janjaweed e la Wagner in Sudan Il Foglio

Il paradigma del terrore. Nel paese africano arriva l'ultima fornitura di munizioni russe ai "miliziani ribelli", impuniti come i mercenari di Prigozhin. Mentre i cadaveri nelle strade sono sempre più ...