Impietrita e spaventata | l' ex suora sbraita nella notte da incubo in Honduras

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023)di inquietudini e paura per l'ex Suor Cristina all'Isola dei famosi. All'anagrafe Cristina Scuccia, la concorrente sta affrontando con coraggio le sue prime notti all'Isola nonostante lei stessa avesse già dichiarato, sin dal suo arrivo in, che questo contesto è per lei pieno di insidiosi pericoli, che avrebbe voluto affrontare come una sfida stimolante. Tra i punti deboli di Cristina c'è la paura del buio e, come si sa, le notti sull'Isola possono tenebrose ed essere imprevedibili. A tranquillizzare Cristina, terrorizzata dal buio pesto di una delle scorse notti sull'atollo, è Corinne Clery, che all'indomani ha raccontato: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L'ho trovata così, spaventosissima, seduta”. “Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta”, ha spiegato la ...