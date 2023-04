Immobile | allenamento ok! Rientro in campo prima dell’Inter?

Leggi su inter-news

Ciro è stato vittima di un incidente grave qualche giorno fa in quel di Roma in cui è rimasto coinvolto anche un tram. Nonostante l'episodio spiacevole l'attaccante potrebbe già rientrare in questo weekend, in attesa della sfida con l'Inter.– Ciro sembra aver superato fortunatamente il peggio dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto con un tram. L'attaccante della Lazio sta bene e secondo quanto riferito da Sky Sport ha svolto l'intera seduta di a Formello. È alta la probabilità della sua convocazione in vista del match da disputare contro il Torino, perciò non ci saranno dubbi sulla sua presenza a San Siro con l'Inter il 30 aprile nello scontro diretto.