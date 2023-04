Immigrazione | Meloni “Non decidano i trafficanti chi entra in Italia”

(Di venerdì 21 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nell'ultimo Consiglio europeo questo dato di realtà è emerso con chiarezza e abbiamo accolto con soddisfazione il dibattito per la qualità e le decisioni che sono maturate. Ho informato i partner europei e non solo ho trovato ascolto, ma piena collaborazione. Tutti ora sanno quali sono i problemi e le dimensioni della sfida. Non è più tempo di discutere, ma di agire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgiain un'intervista al Foglio in edicola oggi. Perin Tunisia c'è “bisogno di una risposta urgente”, perchè “i servizi ci dicono che una potenziale ondata di 900 mila persone si prepara a sbarcare sulle coste dell'Europa”. “L'è un fenomeno che va regolato, non possiamo permettere che siano ia scegliere chi arriva in. Sono loro ...

