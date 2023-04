Ilary Blasi | quanto le costa la gestione mensile della villa all’Eur? Cifra da capogiro

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 21 aprile 2023) In questi giorni è trapelata la prima decisione del tribunale di Roma in merito alla separazione tra Francesco Totti e. Tra le tante decisioni prese, è trapelata anche quella inerente lache, almeno per il momento, è stata assegnata alla conduttrice. Mantenere una struttura del genere, però, ha dei costi mensili L'articolo proviene da KontroKultura.