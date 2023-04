Ilary Blasi ha ottenuto la villa all' Eur dall' ex Francesco Totti | ma le spese sono da capogiro

Ecco cosa ha rivelato'strappa' a Totti la mega villa all'Eur, ma il costo di gestione è folle: dovrà pagare 30mila euro al mese Il malore di Helena Prestes Durante la notte tra il ...Quando nel 2011 ha comprato l'immobile il 46enne ha chiesto alla banca in prestito un capitale di 5 milioni di euro Gli interessi sono del 2,5% annui, il mutuo è della durata di 30 annirimarrà nella casa coniugale, terrà per sé e i tre figli la mega villa dell'Eur a Roma . Sarà però l'ex Francesco Totti , a cui la proprietà di 1500 metri quadri del valore di circa 18 ...La figlia die Francesco Totti, Chanel Totti , continua ad essere al centro del gossip nostrano. Da settimane è nell'occhio del ciclone a causa della sua presunta relazione con Cristian Babalus . A ...

Sul divorzio, l'inviato in Honduras, in un'intervista a SuperGuida Tv, ha raccontato come vede Ilary in questa fase ...Alvin ha rotto il silenzio sul suo legame d'amicizia con Ilary Blasi dopo la rottura tra la showgirl e Francesco Totti.