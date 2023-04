Il Volendam vince in casa | ma si fa male Oristanio! OK Stankovic

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilha vinto 2-0 incontro il Cambuur. Solo venticinque minuti per Gaetano Oristanio, ragazzo di proprietà dell’Inter. Out per infortunio VITTORIA E INFORTUNIO ? Vittoria importante per ildei prestiti Inter, Filipe Oristanio. Alla squadra dell’ex nerazzurro Wim Jonk basta la doppietta segnata da Mirani per risolvere la pratica Cambuur.che sale a quota 30 punti in classifica e va a +5 momentaneamente dal terzultimo posto occupato dall’Emmen. Notizia amara però per la formazione oranje. Dopo 25? si è fattoOristanio, che ha dovuto lasciare il campo per l’altro italiano, Antonucci. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...