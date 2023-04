Il virus Dengue torna a far paura | 39 morti in Argentina

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lasta avanzando pericolosamente in. Scopriamone i sintomi, i rischi come si trasmette e la cura principale. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Nell'emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti, anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus. Negli ultimi decenni, la diffusione dellaè aumentata in molte regioni tropicali. A causa del cambiamento climatico, sono stati segnalati casi anche in altre aree e, nell'ultimo periodo, in Europa ci sono molte più zone che stanno ......persone da malattie come la. I ricercatori hanno testato il rilascio di questo tipo di zanzara, - che porta con sè un batterio chiamato Wolbachia che impedisce all'insetto di trasmettere,...Una persona infetta dalmanifesta da febbre lieve a febbre alta invalidante, con forte mal di testa, dolore dietro agli occhi, dolori muscolari e articolari e rush cutaneo. Le ...

Febbre Dengue: cos'è, come si trasmette il virus e quali sono i sintomi Sky Tg24

' La Dengue non fa paura solo in Argentina,dove sono stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall'inizio dell'anno. Chiamata anche ...In Argentina è epidemia di febbre dengue per punture di zanzare. Ma l'infettivologo Matteo Bassetti spiega che si sta diffondendo anche in Europa.