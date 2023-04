Il super razzo Starship esplode a 4 minuti dal lancio Ecco le parole di Elon Musk

(Di venerdì 21 aprile 2023) postate su Twitter Il gigantescodi SpaceX, chiamato, che avrebbe dovuto raggiungere Marte è esploso dopo 4dal. Nonostante ciò, con un tweet,si è detto soddisfatto: «Congratulazioni al team di SpaceX per l’emozionantedi prova di! Abbiamo imparato molto per il prossimo decollo tra pochi mesi». Liftoff from Starbase pic.twitter.com/rgpc2XO7Z9 — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023 Ilè fallito perché la capsula dell’astronave doveva separarsi daltredopo l’inizio del volo, ma non essendosi verificato ciò, per evitare che ilcadesse, provocando danni, si è deciso di farlore. ...

L'astronave è costituita da un veicolo spaziale alto 50 metri progettato per trasportare equipaggio e carico che si trova in cima a unHeavy alto 70 metri. SpaceX ha condotto con successo ...... ovvero il periodo di massimo stress aerodinamico sul, circa 55 secondi dopo il decollo. ... Nell'immagine, tratta dal webcast, i motori diHeavy B7 in volo, si notino quelli spenti. Credito: ...Come si arriva a unalto 120 metri Il primo stadio è chiamatoHeavy ed è alto 70 metri. E' costruito in acciaio per per essere riutilizzabile più volte ed è spinto da 33 motori Raptor II.

