Il Sol dell’Avvenire | il ritorno e il commiato di Moretti l’autarchico

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Solè un film saggio. Un’opera autoriflessiva, metalinguistica, in cui Nanni, col piglio dell’ottimo critico cinematografico che sarebbe potuto diventare – e insieme del biografo di sé stesso che è sempre stato – ripercorre la sua opera, soprattutto quella novecentesca. Non lo fa per narcisismo, semmai per un istinto autarchico. Perché per gli artisti autentici la prospettiva individuale costituisce sempre il necessario punto d’avvio di una ricognizione più ampia che riguarda il proprio tempo e la storia collettiva, in cui il cinema rappresenta un dispositivo di rispecchiamento della realtà, sul filo di una continua dialettica tra dimensione pubblica e privata. Il Sol, sceneggiato daha insieme a Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella, racconta la ...