Il ritorno di Fini | ipotesi di candidatura alle Europee Il piano Meloni

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ieri Gianfrancosi è materializzato a L’aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. In quel momento era collegato Maurizio Gasparri, quando la Merlino ha voluto fare una “sorpresa” a Gasparri stesso annunciando l’arrivo in studio dell’ex leader dianza Nazionale. Momento di vero imbarazzo con Gasparri che ha detto “me lo saluti”. Segui su affaritaliani.it

Compattissimi in questo, poiché "la sottile fratellanza della battaglia - scriveva Stephen ... una spruzzatona di deodorante dopo cortei e scazzottate, con Gianfrancoche doveva ...... allo Stadio 'Renato Curi', il Perugia affronterà il Cosenza per la quindicesima giornata didel campionato di Serie B 2022 - 2023. Calcio di inizio previsto per le ore 14. In palio ...... allo Stadio 'Alberto Braglia', il Modena di Attilio Tesser affronterà la SPAL di Massimo Oddo per la quindicesima giornata didel campionato di Serie B 2022 - 2023. Calcio di inizio ...

Il ritorno di Fini: ipotesi di candidatura alle Europee. Il piano di Meloni Affaritaliani.it

Un'Italia mai vista. Cinque semifinaliste su dodici nelle tre coppe europee. Inter e Milan pronte al loro terzo euroderby, Juve e Roma che inseguono la sesta finale tutta italiana, la quinta in Eurole ...l'ex leader di alleanza nazionale parla da leader Il ritorno di Fini: ipotesi di candidatura alle EuropeeIl progetto di Meloni per una nuova “svolta di Fiuggi” ...