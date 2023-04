Il racconto dell’orrore ha origini antiche | il brivido piacevole de ‘Lo specchio di Satana’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) di Federica Pistono Ilhae affonda le radici nel folclore e nella tradizione religiosa, concentrandosi sui temi della morte, dell’aldilà, del male, dell’influenza demonica, tutti motivi che trovano corrispondenza in storie di creature fantastiche, evocate dalla parte più irrazionale del nostro immaginario, come streghe e vampiri, licantropi e fantasmi. Il tratto prevalente del genere, in ogni epoca storica, è certamente l’associazione di scene di vita quotidiana ad atmosfere macabre e spaventose, al fine di suscitare nel lettore il risveglio dei timori più profondi, per poi produrre l’inevitabile effetto catartico: la materializzazione delle proprie paure è forse l’esperienza più terribile ma anche più liberatoria concessa all’essere umano. Nella narrativa araba, esempi di racconti ...