Il racconto della tassista che accompagnava Achille Costacurta | “Urlava e tirava pugni | era fuori di sé”

(Di venerdì 21 aprile 2023) IlcheUrla, calci e: è la folle notte diiniziata prima a bordo di un taxi di Milano e terminata con un pugno a un vigile e una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A raccontare quanto è successo nei dettagli è laCarla, nome di fantasia, che ha ricostruito quanto accaduto in un’intervista a Il Giorno. “Ho avuto paura” ha dichiarato la donna, che poi ha rivelato di aver caricato sulla sua auto il figlio dell’ex calciatore Billye Martina Colombari alla Stazione Centrale di Milano: “Sono arrivata lì per rispondere a una chiamata al radiotaxi. Lui è salito in macchina: ...

le prime esperienze nella crescita, l'accettazionevita, il fare i conti con i lutti, le manie e poi c'è quel saluto finale a chi se ne deve andare . Molto di quello che ho scritto è ...... permettendo a chi appartiene ad un'altra epoca di immaginare il terrore delle bombe, ma anche il coraggio di fare una scelta, di schierarsi in nomelibertà edemocrazia. L'intervento del ...Per questo vado in giro, per questocalciatori, partite, città, per cercare di essere Soriano e Arpino insieme: per essere, non per avere. Tento di replicare il giocobellezza, che ...

La folle notte di Achille Costacurta, il racconto della taxista: “Urlava e tirava pugni, era fuori di… Il Fatto Quotidiano

«Sì il riso lo metti davanti alla cassettiera …e per la cucina questo …ora sistema sopra il frigorifero. E questa cosa di origano mettila pure per casa nello scatolo». Riso, origano, tonno: la preside ...Il Festival Nazionale di Teatro Alberto Corinti è un progetto di Associazione Culturale Villanova Aps e del Comune di Viterbo in collaborazione con ...