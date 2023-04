Il programma del tradizionale concertone del 1 Maggio continua ad arricchirsi e la lista dei protagonisti che si alterneranno sul palco si allunga

(Di venerdì 21 aprile 2023)del Primoa Roma agli sgoccioli: ci siamo quasi, ma ilade ladeidel panorama musicale italiano che sisulsi. Beyoncé, sfarzo e spettacolo per il primo concerto dopo 4 anni. Ma non mancano le critiche ...

Da domenica 23 a martedì 25 aprile, presso il Circuito delle Terme di Caracalla, è inla settantaseiesima edizioneGran Premio della Liberazione, organizzata dall'Unione ciclistica internazionale (Uci) e dalla Federazione ciclistica italiana (Fci). Tante le attività ...Evan, infatti, è tra i convocati per il match d'alta classifica indomani a Trigoria tra il Frosinone Primavera (quinto) e la Roma (quarta). Per lui, dunque, sarà il giornoritorno in ...... 'Troppo squallido per i miei valori' La vicenda Le coppie rimaste in gioco in questa edizione di Pechino Express sono cinque e tutte si stanno dirigendo verso la finalee soprattutto ...

F1 | McLaren: Pirro nuovo responsabile del programma junior Motorsport.com - IT

Alba Parietti è stata una delle ospiti del salotto di Eleonora Daniele, Storie Italiane, programma televisivo che va in onda tutti i giorni su Rai1. Durante il suo intervento nella trasmissione ha ...La Juventus ce la fa, piega lo Sporting Lisbona e torna in semifinale di Europa League a 9 anni di distanza dall’ultima volta. In quella occasione i bianconeri allora allenati da mister Antonio Conte ...