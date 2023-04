Il prezzo del gas apre in lieve calo a 40 | 46 euro

Iltempo non si converte a seconda della valuta, questa è una certezza. Subisce un'inflazione, ma al contrario. Di solito infatti questa è una cosa che accade negli anni 'di mezzo' dell'...greggio Wti a 77,01 punti alle 08:30. 21 - 04 - 2023 08:30"Ogni volta che la Federal Reserve alza i tassi d'interesse, questo equivale a un aumentodi un'automobile", ha detto. Peggio di Tesla, sullo S&P 500, ha fatto il titolo di AT&T, che ha ...

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 40,57 euro Agenzia ANSA

Riascolta Il prezzo della cultura di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Tre in uno. Dopo il successo del debutto di sabato scorso, il Giorno torna in edicola in abbinamento con il settimanale “Chi“ e con “Tv Sorrisi e Canzoni“ al prezzo speciale di 2 euro invece di 5. Dom ...