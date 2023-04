Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,53% a 77,78 dollari al barile. . 21 aprile 2023I future sul Dow Jones sono indi 3 punti (+0,01%), quelli sullo S&P cedono 3,25 punti ( - 0,08%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 35 punti ( - 0,27%). IlWti al Nymex guadagna lo 0,...Debole l'energia ( - 0,2%), con il prezzo delin calo. Il Wti scende a 77,3 dollari al barile ( - 0,1%) e il Brent a 81,02 dollari ( - 0,1%). Inle utility ( - 0,8%), con le ...

Il petrolio è in rialzo a New York a 77,78 dollari - Economia Agenzia ANSA

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,53% a 77,78 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee proseguono deboli, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati, dopo i dati Pmi su manifattura e servizi, sono alla ricerca di s ...