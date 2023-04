Il pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone | 20 anni e 4 mesi all' aggressore

IldiFerrerio a Crotone, il pm chiede 20 anni di carcere per l'aggressore... è questa la condanna inflitta dal gup di Crotone a Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l'aggressione aFerrerio ...Greta Spreafico, la rivelazione del compagno: 'Aveva paura che i fratelli potessero farle del male'Ferrerio, in coma dopo ila Crotone. A Storie Italiane l'avvocato lascia il ...

Davide Ferrerio in coma dopo pestaggio, Passalacqua condannato a 20 anni e 4 mesi Fanpage.it

Nicolò Passalacqua, di 23 anni, l'11 agosto 2022 a Crotone ridusse in fin di vita Davide Ferrerio di 21 anni. All'origine del gesto un assurdo scambio di persona. Passalacqua è stato riconosciuto resp ...La denuncia della presentatrice su Instagram: "È successo in via Ripetta, nel cuore della capitale, in mezzo alla folla. State attenti, ...